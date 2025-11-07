Cambio Radical negó respaldo a nueva ficha de Jaime Beltrán para elecciones atípicas de Bucaramanga

W Radio conoció que Arturo Zambrano, quien fue concejal de Bucaramanga y es ficha del exalcalde Jaime Beltrán a las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga, no recibió el respaldo de Cambio Radical, uno de los partidos del coaval con el que Cristian Portilla (hoy retirado de la contienda) había inscrito su candidatura.

Por ese motivo, Zambrano podría no ser candidato debido a un presunto incumplimiento de términos legales.

Este hecho ocurrió después de que Zambrano llegara a las instalaciones de la Registraduría Especial de la capital santandereana para firmar la modificación de candidatos a la Alcaldía que participarán en las atípicas. El exconcejal llegó faltando 20 minutos para cerrarse el tiempo para las modificaciones de candidatos y luego de anunciarse la renuncia de Cristian Portilla a la contienda electoral por “motivos personales”.

Zambrano entraría por Portilla, quien había recibido el aval principal del Centro Democrático y los coavales del Partido de la U y Cambio Radical, lo que hizo posible que se inscribiera como candidato el pasado 29 de octubre en el mismo recinto al que hoy asistió Zambrano.

Portilla llegó acompañado de Jaime Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, quien habría salido de la administración municipal por presunta doble militancia durante su campaña a las elecciones municipales y locales del año 2023. Este día, celebraron que había quedado en firme la candidatura que le daría continuidad al programa de gobierno en el que Beltrán trabajó por dos años.

Cambio Radical negó respaldo a Arturo Zambrano

Ahora, una semana después, con nuevo candidato, el panorama es otro. Arturo Zambrano recibió el aval de dos de los tres partidos que habían respaldado la candidatura de Portilla.

El principal es el del Centro Democrático, cuyo militante santandereano, Óscar Villamizar, se refirió al aval entregado a Zambrano con la siguiente frase: “En este partido, gracias a Dios, no se mueve nada sin que el presidente Álvaro Uribe dé el aval”.

Con esta modificación, la Registraduría cerró el tiempo para los ajustes y debe iniciar con la elaboración la lista oficial de los candidatos que el 8 de noviembre deberá ser publicada en un lugar visible de la misma entidad y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, W Radio conoció que Zambrano, al no tener el respaldo de Cambio Radical, podría no ser candidato por presunto incumplimiento de términos legales.

¿Qué dijo Cambio Radical sobre Arturo Zambrano?

El partido Cambio Radical informó lo siguiente a través de un comunicado: “(Zambrano) no ha firmado ningún acta ni ha expresado su consentimiento que respalde otra candidatura distinta a la de Portilla”. Además, advirtió que no fueron informados del nuevo aspirante.

En su comunicado, Cambio Radical aseguró: “La aspiración no cuenta con la validez jurídica ni política, pues no cumple con lo acordado en el marco del acuerdo de la coalición”.

