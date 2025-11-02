Decisión es hacer equipo con Uribe, Germán Vargas Lleras, La U: senador liberal Mauricio Gómez Amín

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El senador Mauricio Gómez Amín dialogó con W Fin De Semana a propósito de la reunión que mantuvieron los expresidentes de la República Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, y César Gaviria, jefe del Partido Liberal.

“En este momento único que vive Colombia, peligran las cortes, la democracia, hay que estar por encima de las diferencias. Encima de eso está Colombia, está el futuro de los jóvenes, ese es el mensaje de Uribe y Gaviria”, dijo.

Expresó también que el momento actual en el que está el país es “crucial”.

Este es un momento crucial para el país, no podemos pensar en diferencias y contradicciones, sino en el 2026. “Petro manda en Palacio, no en el liberalismo”, señaló.

De esta manera, aseguró que la decisión del Partido Liberal es “hacer equipo con Uribe, con Germán Vargas Lleras, con La U, con los conservadores”, entre otros sectores.

De otro lado, reconoció que en todos los partidos políticos hay personas buenas, pero también quienes se venden al mejor postor.

“Mi mensaje es: quedémonos con lo mejor de los partidos para esta coalición”, aseveró.

Anunció que, en las próximas semanas, desde el liberalismo se abrirán nuevas reuniones con otros sectores políticos del país. “Desde Fajardo hasta Abelardo hay posibilidades de una coalición”.

Escuche la entrevista completa aquí: