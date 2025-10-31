Uribe y Gaviria habrían acordado avanzar en conformación de “coalición por el futuro de Colombia”
Entre los temas que trataron Álvaro Uribe y César Gaviria estuvo, además de las elecciones 2026, la erradicación de la pobreza.
Terminó sobre el mediodía de este viernes la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, director del Partido Liberal. Tras tres horas de conversación, habrían acordado avanzar en la conformación de una “coalición por el futuro de Colombia”.
El encuentro se realizó en un establecimiento comercial en Llanogrande, Antioquia. Para eso, Gaviria viajó desde a Bogotá a Medellín. Y uno de los temas centrales del encuentro fue la erradicación de la pobreza.
La reunión comenzó sobre las 9:00 a.m. Y al término, ambos habrían coincidido en la necesidad de la construcción de esa alianza para el 2026.
Se sabe que Uribe asistió a la cita junto a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, quien lo acompañó en representación de los cinco precandidatos del partido: los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paula Holguín, Andrés Guerra, y el señor Miguel Uribe Londoño.
Por su parte, Gaviria estuvo con su hijo, el excongresista Simón Gaviria, y quien mueve hilos en el liberalismo.
Uribe había señalado previamente: “Comprendo el noble afán del expresidente Gaviria de contribuir a que Colombia elija un gran gobierno de mejoramiento democrático el año entrante. De mi parte hice un gran esfuerzo para que el país mejorara”.
Y aseguró que “busca colaborar por el futuro de Colombia (…) Como viejo siempre quiero que los hijos y nietos sean mejores que uno, y también que la patria sea mejor que ayer, y mañana mucho mejor que hoy”.