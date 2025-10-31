Expresidente Uribe e Ingrid Betancourt se reunieron tras aval de Verde Oxígeno a Pinzón

En la tarde de este jueves 30 de octubre concluyó la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe e Ingrid Betancourt, fundadora del partido Verde Oxígeno.

El encuentro se da luego de que se otorgara oficialmente esta semana el aval al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, para las elecciones presidenciales del próximo año, 2026.

“Pensando en el mejor futuro para Colombia con Ingrid Betancourt, víctima y protagonista de un tramo histórico muy difícil.”, escribió Uribe al término del encuentro.

Es de recordar que el aval para Pinzón se formalizó durante una asamblea nacional del partido Verde Oxígeno, en la que la colectividad aprobó de forma unánime respaldar a Pinzón. No obstante, hay quienes dicen que en esa decisión influyó el expresidente Uribe.

Igualmente, Uribe tuvo otra reunión este jueves con la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez: “Agradecido por honrosa reunión con la exvicepresidenta, quien fuera destacadísima ministra de Defensa”, dijo Uribe.

Ahora, se sabe que mañana, viernes 31 de octubre, sería el turno para el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria. También para hablar de las elecciones del 2026.

