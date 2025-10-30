Petro denunció “humillación” por parte de empresa de EE.UU. que negó gasolina al avión presidencial

Luego de que el director de La W Radio, Julio Sánchez Cristo, informara sobre un presunto inconveniente con el suministro de gasolina al avión presidencial durante el viaje del presidente Gustavo Petro a Arabia Saudita, el mandatario se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) para explicar lo ocurrido y aclarar que la humillación “no la impusieron en el aeropuerto de Madrid”.

Según la información revelada, al avión presidencial no se le habría permitido abastecerse de combustible porque varias de las compañías encargadas de ese servicio son de origen estadounidense.

No obstante, Petro precisó que la decisión fue tomada por la empresa norteamericana contratada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para proveer el combustible fuera del país. “Menos mal me pone la empresa gringa esta humillación, porque se romperá el contrato con ella”, aseguró el jefe de Estado, quien añadió que el incidente no ocurrió en Madrid, sino en Cabo Verde, África.

Finalmente, el mandatario afirmó que este tipo de acciones son parte de una persecución política:

“El mundo sabe que me persigue Trump, porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe; no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa, o tío, o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar con papá de amigo de los Ochoa y cosas de esas”, concluyó.

Fuentes de la Embajada confirmaron a La W que finalmente tuvieron que pagar la gasolina con efectivo.