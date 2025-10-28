Juan Carlos Pinzón recibió aval de Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt para presidenciales

El exministro de Defensa y candidato presidencial Juan Carlos Pinzón recibió oficialmente este martes 28 de octubre al aval del partido Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt. Por lo que será su candidato para las elecciones presidenciales de 2026.

La decisión se formalizó tras una asamblea nacional realizada en el hotel Grand Hyatt en Bogotá, en la que el pleno del partido avaló el aval para Pinzón.

“Nos convoca el grito silencioso de una nación que se siente huérfana de rumbo. Hoy nuestra misión es rescatar a Colombia. Hoy debemos darle un líder que logre salvarla”, dijo Betancourt tras la decisión.

Igualmente, se refirió a Pinzón de la siguiente manera: “Colombia necesita un líder de excepción, que una en lugar de dividir, que convoque en lugar de destruir. Un líder que pueda tender puentes entre todas las fuerzas democráticas, desde los de Fajardo hasta los de Abelardo, para poner fin a la fractura ideológica que ha dividido al país”.

Y agregó: “Invitamos a todos los colombianos de bien, a quienes se sientan traicionados por un cambio que nunca fue, a quienes se indignan ante el retroceso y el vandalismo político. Este es el momento de unir el destino del país al carácter de un líder de excepción”, concluyó Betancourt.