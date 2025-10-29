Álvaro Uribe y César Gaviria se reunirán con miras a un posible acuerdo para 2026

Un encuentro clave de expresidentes y líderes de dos de los partidos de oposición se dará en las próximas horas, con miras a buscar acuerdos y alianzas de cara a las elecciones del 2026.

Por un lado, el expresidente Cesar Gaviria y líder del partido Liberal, y por el otro lado, el también exmandatario Álvaro Uribe Vélez, quien es la cabeza principal del Centro Democrático, ambos con la similitud de ser acérrimos contradictores de Petro.

Lea también: Uno de los testigos del caso Álvaro Uribe fue declarado culpable de falso testimonio en Caldas

El encuentro fue confirmado por el mismo Gaviria en un evento público. Anunció que viajará hasta Medellín para encontrarse con Uribe y reactivar la alianza de estos partidos tradicionales de cara al futuro político del próximo año.

“Me voy para Medellín y allá voy a ver al presidente Uribe. Allá vamos a hablar de la necesidad de regresar al acuerdo que teníamos ya escrito y que hay que volver a meternos en este proceso porque tenemos que ser capaces de tener un resultado contundente”, señaló Gaviria.

Durante la presentación de su libro “entrelazados”, el líder del partido Liberal subrayó la necesidad de que exista la coalición de varios partidos tradicionales y de oposición, cuya única finalidad es sacar al presidente Petro del poder en las próximas elecciones de marzo.

“Primera preocupación: hay que pensar que el presidente Petro se tiene que ir y debemos tener una estrategia para que el presidente se vaya y eso es ganando las elecciones de una manera contundente”, insiste.

Le puede interesar: Defensa de Uribe dice que Eduardo Montealegre busca ocultar la verdad sobre su salida del Gobierno

Agregó en sus declaraciones que con la situación actual es muy difícil escoger un candidato, por lo cual surge la necesidad de realizar una consulta para unir todos los partidos y “ganar las elecciones de una manera abrumadora”.

Escuche W Radio en vivo aquí: