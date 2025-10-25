Defensa de Uribe dice que Eduardo Montealegre busca ocultar la verdad sobre su salida del Gobierno

El abogado Jaime Granados (foto) señaló que fueron dos hombres los presuntos responsables de suministrar el éxtasis a María Andrea Cabrera y su amiga. Foto: Colprensa( Thot )

El abogado Jaime Enrique Granados Peña, líder de la bancada de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunció intromisiones del presidente de la República, Gustavo Petro, y del saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en el proceso judicial en el que fue absuelto su cliente en segunda instancia.

El reconocido penalista señaló que Montealegre pretende “distraer la atención sobre los verdaderos motivos de su salida del Ministerio de Justicia”, sindicándole “delitos al Tribunal Superior de Bogotá, al tiempo que lanza graves insinuaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, actuar orientado a deslegitimar el reciente fallo judicial absolutorio y a presionar a dichas autoridades, ante la opinión pública, para que actúen de determinada manera”.

De esta manera, Granados Peña respondió a la carta de renuncia del ahora exministro en la que aseguró que su retiro del cargo se debía “a la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver a un criminal de guerra, un corrupto”. Álvaro Uribe Vélez”

“Además de las ya reiteradas intromisiones indebidas del Presidente de la República, Gustavo Petro, en el caso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es ahora el Ministro de Justicia quien atenta de forma grave contra la independencia de la administración de justicia”, afirmó el defensor de Uribe Vélez.

También señaló que “más allá de las manifestaciones falsas e injuriosas proferidas por Montealegre, que retratan su catadura moral y estatura jurídica, lo grave es que, nuevamente, el gobierno nacional busca interferir en un asunto que es competencia de la rama judicial, aspecto que atenta gravemente contra la independencia de la justicia”.