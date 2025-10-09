“Se le ocurrió responder un crimen de guerra en una tierra que no es de él”: Petro a Netanyahu

Desde Bélgica, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, “se le ocurrió responder un crimen de guerra realizado en una tierra que no es de él, con un crimen contra la humanidad. Eso se llama barbarie”.

Puede leer: Estados Unidos exige retractación de Petro tras acusaciones sobre ataque en el Caribe

Según el presidente Petro el genocidio en Palestina no se puede permitir. “La propaganda que le llega a todo el mundo es: pero es que Hamás se metieron a matar civiles en una tierra que era Palestina, eso no lo dicen. No es culpa, es cierto que matar civiles con armas pues es un crimen de guerra, pero no se puede responder con un genocidio, que es lo que han hecho (…) otra cosa hubiera sido el proceso judicial”.

Por eso, Petro enfatizó en que “no hay excusa. Todo aquel colombiano o colombiana o en Europa, que aduzcan que fue por que Hamás mató una gente civil israelí en la frontera en disputa, ¿pues hay que contestar y hay que aplaudir que hagan un crimen contra la humanidad?”.

Además, comparó lo ocurrido en Gaza, con los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe. “Exactamente están cayendo misiles sobre población civil en lanchas, menos números si. Pero es lo mismo, la misma voluntad bárbara de tirar un misil a gente desarmada, una excusa inventan allá, que Hamás está en el primer piso, pero también murieron los bebés”, cuestionó Petro.