César Gaviria lanzará libro de sus memorias: recuerda a Galán y narcoterrorismo de los años 80

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, anunció que lanzará un libro sobre sus memorias, titulado “Entrelazados: Mi camino junto a Virgilio Barco, Luis Carlos Galán y la Constitución de 1991”.

A comienzos de octubre se hará el lanzamiento oficial del texto, y en el evento estará acompañado del expresidente de México, Ernesto Zedillo. De otro lado, Gaviria sería el primer expresidente que escribe sus memorias y lo que sucedió antes de su gobierno, junto con Barco y Galán.

El contenido del libro, como lo narró Gaviria en el prólogo, será el siguiente:

“Siempre pensé que mis memorias serían acerca de comentar los eventos que he vivido, o reflexionar sobre los acontecimientos de la vida pública de los cuales he sido parte, mi papel como protagonista, y cómo percibí e intervine en el transcurrir de la vida nacional en aquellos tiempos tempestuosos. Recuerdo el infame y perverso comportamiento de los carteles de Medellín y Cali y de otros narcos, así como de los grupos alzados en armas, y las carencias del Estado colombiano para enfrentar la ofensiva de Escobar”.

Por supuesto, habla también sobre su trayectoria, como alcalde de Pereira, su trabajo en la comisión de asuntos económicos de la Cámara, también como viceministro de Desarrollo, y como ministro de Hacienda y de Gobierno en el mandato de Virgilio Barco, entre otros cargos.

“Esa experiencia me ha llevado a afirmar que el gobierno de Barco y el mío solo se entienden si se miran como una continuidad”, dijo Gaviria.

Igualmente, en el libro se narrará la compleja época de la violencia en Colombia y sus recuerdos sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán: “Había avanzado bastante en escribir mis memorias (...) la familia Galán y su abogado fueron a visitarme y me pidieron recopilar información que pudieran usar en una apelación presentada en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. No dudé en involucrarme. Por lo que en estas páginas se encuentran hechos anteriores a mi gobierno y la dura batalla que libramos como colombianos frente al narcoterrorismo de los años 1980”.

Y lanzó el siguiente agradecimiento a Galán: “No tengo duda alguna al decir que la decisión de Galán de escogerme como su jefe de debate consolidó mi carrera pública, que por demás estaba bien establecida”.

