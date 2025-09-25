“La única manera de sanar es que no haya feminicidios”: Cristina Rivera, ganadora del premio Pulitzer

Cristina Rivera Garza, escritora mexicana y ganadora del premio Pulitzer por su libro ‘El invencible verano de Liliana’, estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y dio detalles de su libro.

De acuerdo con la escritora, su libro ha sido recibido de una forma “generosa y emotiva”, aunque subrayó que aún no se ha hecho justicia legal en el caso de su hermana.

“No ha pisado ni una sola vez la cárcel el responsable. La impunidad sigue imperando en nuestro país. Por otra parte, creo que la lectura del libro cumple con otra forma de justicia restaurativa, la que está ligada a la memoria y la verdad. Cada vez que alguien nombra, escribe o recuerda a Liliana, hace parte de esa justicia”, afirmó.

¿Lo más difícil de escribir este libro?

Por otra parte, la autora mencionó que escribir sobre estos hechos nunca es sencillo: “Los peligros son muchos, se puede revictimizar a las víctimas o darle espacio a los actores de la violencia. Eso es lo más difícil”.

¿Cómo ha influido la revictimización de las autoridades?

La ganadora del premio Pulitzer aseguró que la historia de su familia se parece al de muchas otras mujeres en México y en el mundo.

“Existe un índice de impunidad del 98%. Eso se consigue con una inoperancia radical, indiferencia al dolor de las mujeres. Los discursos que han contado estas historias siguen muy presentes en investigadores, policías y todo ese equipo”, afirmó.

Además, denunció los prejuicios que aún persisten en las investigaciones: “Siempre buscan culpar a la víctima con frases y preguntas como: ‘¿Dónde estaba?, ¿cómo estaba vestida?, ¿estaba tomada?’”.

Escuche la entrevista completa: