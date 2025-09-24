Ciudades

Llegan 500 policías más a Buenaventura ante la ola de violencia

Seis personas fueron asesinadas en menos de una semana.

El recrudecimiento de la violencia se debe a los enfrentamientos entre las bandas “Shottas” y “Espartanos”. Foto: Gobernación.

Buenaventura

Ante la delicada situación de violencia que enfrenta Buenaventura, las autoridades departamentales anunciaron el aumento del pie de fuerza con 500 policías adicionales y la puesta en marcha de un plan de choque contra el crimen.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que la intervención se hará de manera conjunta con la Armada, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de los bonaverenses.

“Tenemos problema con Buenaventura, otra vez al parecer están en la guerra entre las bandas criminales, pero ahorita vamos a hacer una intervención fuerte”, afirmó la mandataria.

El recrudecimiento de la violencia se debe a los enfrentamientos entre las bandas “Shottas” y “Espartanos”, que han cobrado la vida de seis personas en menos de una semana.

Cabe recordar que estas estructuras hacen parte de la Mesa de Diálogo Sociojurídico con el Gobierno nacional.

La gobernadora advirtió que no se permitirá que la ciudad quede a merced de los grupos criminales.

