“Jugar con claros y oscuros”: Gustavo Funes sobre su libro ‘El imperceptible sonido del silencio’

El escritor uruguayo Gustavo Funes resaltó en W Fin De Semana que en el libro se juega con “blancos y oscuros”.

10:36

Gustavo Funes. Foto: créditos a la web Escritores.org

Este sábado, 13 de septiembre, en los micrófonos de W Fin De Semana, con María Camila Díaz, habló el reconocido y destacado escritor uruguayo Gustavo Funes, quien habló sobre su nuevo libro llamado ‘El imperceptible sonido del silencio’, dando detalles de lo que lo llevó a escribir este texto.

Es mi segundo libro, es una novela corta”, introdujo el reconocido escritor.

Así mismo, explicó que “la temática (del libro) es bastante interesante. Una reunión familiar de un empresario que tuvo un ACV y es empezar a jugar con claros y oscuros en donde empatizas con varios personajes que poco a poco van mostrando sus perfiles”.

Lo que trabajo es lo que vemos de la falsa empatía con algunas cosas que es solo un escenario”, agregó.

Comentó: “Lo que he hecho es ir viviendo esas situaciones en el cotidiano”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

10:36

