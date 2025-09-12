El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Daniel Radcliffe quiere ‘matar’ a Harry Potter”: fotógrafo colombiano de las estrellas de Hollywood

Este viernes, 12 de septiembre, habló en los micrófonos de La Hora del Regreso el reconocido fotógrafo colombiano César Balcazar, quien ha trabajado en las portadas de la revista Esquiere con grandes personalidades de la cine y la música como Jhon Travolta, Nicki Nicole, Adrien Brody y Daniel Radcliffe, de quien hizo una fuerte revelación.

Balcazar, en su primera intervención, reconoció si aún le sorprende o le genera impacto fotografiar a estas personas famosos.

“La sorpresa nunca se va. Uno se sorprende por diferentes cosas, pero no por una carrera famosa. Me sorprendo es por las motivaciones que ellos (famosos) tienen detrás ”, dijo.

Fotografiar a Jhon Travolta

Dentro de esas sorpresas relató cómo fue fotografiar a Jhon Travolta y la historia que este le contó sobre cuál fue su motivo para ser actor.

“Por poner un ejemplo, cuando Jhon Travolta me invita a su casa, le pregunté cuál era su motivación y por qué era lo que era, y me sacó de contexto su respuesta. Me dijo que era fanático de los Supersónicos, la tira cómica, y que siempre había soñado con tener fuera de su casa un avión para volar a donde él quisiera ir y actuar era la forma más fácil de cumplir su sueño”, dijo.

Y agregó: “Eso me lo cuenta sentado al frente de su casa en Florida, Estados Unidos, con tres aviones atrás. Eso es lo que me sorprende”.

Fotografiar a Daniel Radcliffe, actor que hizo el personaje de Harry Potter

Por otro lado, reveló un dato curioso de Daniel Radcliffe, quien hace del mítico y reconocido personaje del cine, Harry Potter.

“La verdad él estaba completamente enojado con Harry Potter, él no estaba muy feliz con la idea de cargar con esa bandera. Le ha traído un montón de privilegios y proyecciones, pero no está muy feliz”, dijo.

Y así, reveló: “Incluso, toda la nota que le hicimos terminó tratando de eso: Daniel Radcliffe quiere matar a Harry Potter ”.

“Es cómo se reinventa, cómo busca otro tipo de personajes”, contó.

Finalmente, resaltó que en su trabajo “la intención no es tomarle fotos a la estrella, sino quedarme con ella media hora o una hora antes, hablando y preguntándole cosas, trabajamos con esa información”.

“No me interesa el personaje del espectáculo, sino conectarme con los ojos, la historia y la humanidad del individuo”, contó.

Vea el Instagram de César Balcazar:

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Daniel Radcliffe quiere ‘matar’ a Harry Potter”: fotógrafo colombiano de las estrellas de Hollywood 19:09 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: