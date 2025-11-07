Inscripción cédula para votar 2026: Registraduría habilitó nuevos puestos de votación, únicas fechas

Colombia vivirá, un año más, su jornada electoral en donde, durante el 2026, se definirá quién va a administrar el país y, además, quién lo legislará desde el Congreso de la República.

Así, pues, se trata de dos elecciones que tendrá Colombia en 2026: las primeras son las de la Cámara de Representantes y el Senado, en donde se escogerán a los congresistas que harán parte del periodo legislativo de 2026 a 2030.

De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, quien compartió el calendario electoral del año entrante desde el pasado jueves, 6 de marzo, aseguró que las elecciones presidenciales del 2026 serán el próximo domingo, 31 de mayo.

Las segundas elecciones son las presidenciales, en donde los colombianos escogerán al presidente 42 de Colombia y, además, su respectiva fórmula vicepresidencial.

Fechas para la inscripción de cédula para votar 2026

Aunque el registrador afirmó, en los micrófonos de W Radio que “hasta el 8 de enero de 2026 las personas podrán hacer la inscripción para Congreso y Presidencia, después del 8 de enero solo se habilitarán para Presidencia”, la Registraduría anunció nuevas fechas.

Según lo informado por la entidad, “se adelantarán dos jornadas de inscripción de ciudadanos en puestos de votación de cuatro días consecutivos cada una: del 6 al 9 de noviembre y del 27 al 30 de noviembre”, las cuales se realizarán en más de 11.000 puestos de votación habilitados por la Registraduría en todo el territorio nacional desde las 8:00 a.m. y hasta las 5:00 p. m.

Tenga en cuenta que este proceso solo puede realizarse presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en su versión física o desde el dispositivo móvil.

Puestos de votación 2026

Para consultar los puestos disponibles, siga el paso a paso:

Podrá ingresar a la página web de la entidad, www.registraduria.gov.co

Haga clic en la opción ‘Electoral’

Seleccione el banner Votar cerca, te acerca.

Allí se desplegará el listado de puestos de votación para las elecciones del 2026.

¿Quiénes deben inscribir la cédula para las elecciones 2026?

La Registraduría destaca que este trámite solo lo deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

¿Cuándo son las elecciones de Cámara y Senado?

Hernán Penagos confirmó que las elecciones para la Cámara de Representantes y el Senado de la República serán el próximo domingo, 8 de marzo, de 2026.