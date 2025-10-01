Elecciones 2026: Registraduría adelanta preparativos para la inscripción de cédulas

Puntos de inscripción de cédulas. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Este martes, 30 de septiembre, el registrador Nacional, Hernán Penagos, estuvo en los micrófonos de W Sin Carreta y habló de los preparativos para las elecciones 2026 y para la consulta del Pacto histórico.

De acuerdo con Penagos, a lo largo del país se han instalado diferentes puestos para realizar la inscripción de su cédula para las elecciones del 2026, tanto para Congreso y Presidencia.

“Estamos descentralizando la Registraduría, estos puestos están en centros comerciales y lugares concurridos”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a que las personas inscriban su cédula, puesto que, “hasta el 8 de enero las personas podrán hacer la inscripción para Congreso y Presidencia, después del 8 de enero solo se habilitarán para Presidencia”.

Por otra parte, mencionó que para las elecciones de Congreso del 2022 solamente el 48% de las personas habilitadas votaron.

“Menos de la mitad del país eligieron el Congreso que hoy legisla para el país”, dijo.

¿Cómo funcionará la consulta del Pacto Histórico?

De acuerdo con el registrador, la institución está absolutamente preparada para garantizar la consulta del pacto histórico. Además, se organizarán con la Fuerza Pública para garantizar el orden.

Todos los colombianos podrán salir el 26 de octubre a votar en la consulta del Pacto Histórico.