Cepeda, Quintero y Corcho serán los tres precandidatos del Pacto Histórico que se medirán en consulta

Tras varias horas de reunión del comité político del Pacto Histórico y en medio de una tormenta política y jurídica, el movimiento fundado por el presidente Gustavo Petro decidió que sí realizará consulta presidencial interna el próximo 26 de octubre.

En ese proceso solo participarán tres precandidatos: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Los tres serán avalados por el Pacto Histórico, amparándose en la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que reconoció sus derechos políticos para inscribir candidatos ante la Registraduría, mientras se toma una decisión de fondo sobre la fusión de todos los partidos que integran el Pacto.

Al tiempo, se conoció que la mayoría de los precandidatos que también aspiraban a competir en la consulta declinaron de su aspiración este viernes, 26 de septiembre, para respaldar a Iván Cepeda. Entre ellos, Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS); Susana Muhamad, exministra de Ambiente; y la senadora María José Pizarro.

Además, según fuentes informadas, Pizarro encabezaría la lista al Senado del Pacto Histórico para las elecciones legislativas del 2026. Incluso, la senadora ya aseguró en un video compartido en sus redes sociales que su objetivo será conformar “la bancada más grande que ha tenido la izquierda en Colombia”.

Noticia en desarrollo...