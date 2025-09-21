Elecciones 2026: registrador pide respaldo de entidades para combatir desinformación en territorios

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En conversación con W Fin De Semana, el registrador nacional, Hernán Penagos, dio un balance de cómo avanza la preparación de la entidad de cara a las elecciones presidenciales del 2026, un tema que abordó en el Festival de las Ideas.

“La Registraduría está trabajando con determinación para que las garantías e integridad del proceso electoral no tenga ninguna duda. Venimos trabajando desde hace varios meses y no se han presentado novedades”, dijo.

Para garantizar el proceso electoral y sus resultados, Penagos aseguró que Colombia contará con biometría facial, digitalización de las actas, auditoria y observación internacional, entre otros.

“Todo el proceso que llevamos adelantado hasta hoy está acompañado de la Contraloría y Procuraduría, además de observadores y medios de comunicación”, indicó.

Desinformación y noticias falsas de cara a las elecciones 2026 , ¿Cómo enfrentar ese fenómeno?

El registrador manifestó que ese es un tema que lo “inquieta”, pues “la desinformación está definida como uno de los principales riesgos globales de las democracias”.

Recordó que la Registraduría es una entidad que depende mucho de la confianza. Por eso, señaló que requieren del apoyo de entidades públicas y privadas para:

Fortalecer redes de información democrática

Que la ciudadanía comprenda el proceso electoral de Colombia

Promover la participación electoral

MOE alertó violencia política en varios departamentos

Ante la alerta de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre posibles hechos de violencia en varios municipios del país durante el proceso electoral, el registrador aseguró que ya están trabajando junto al Ministerio de Defensa y el alto mando militar y policial para tomar medidas.

“Ya se tienen identificados los municipios donde se hace necesario tener una presencia más fuerte de la fuerza pública para asegurar los sectores y que la ciudadanía no tenga dificultades para ejercer su derecho al voto”, aseguró.

