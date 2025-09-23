“Esperamos obtener por lo menos 50 curules”: María Fernanda Cabal sobre elecciones al Congreso

María Fernanda Cabal, precandidata presidencial por el Centro Democrático, habla en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la carrera por la Presidencia de la República en las elecciones 2026, aunque aseguró que la fecha más importante es la de las votaciones para el Congreso.

“A uno le toca muchas veces tener tragos amargos y entender que la vida es de tiempos. El pataleo, la rabia, las emociones anticipadas al final traen el resultado de la inexperiencia”, dijo.

Cabal mencionó que aspira ser escogida como la candidata a la Presidencia por el Centro Democrático y en ese instante deberán prepararse como partido para las elecciones al Congreso, lo que calificó como el día más importante del calendario electoral.

“Es el día es en marzo, consulta abierta de las elecciones de Congreso. Esperamos obtener por lo menos 50 curules para recuperar lo que perdimos”, sostuvo.

“Ese día, quien gane la consulta, dependiendo de cómo se compone, la primera vuelta será muy fuerte para enfrentar a los opositores”, añadió.

Asimismo, aseguró que a ella no le da miedo competir contra ningún otro candidato presidencial, pues ha demostrado en elecciones anteriores que, en contra vía de agresiones, es la congresista más votada.

“En marzo habrá la consulta en los distintos movimientos y partidos (…). Aspirando yo a quedar como candidata única del Centro Democrático, que entren los que consideramos con el presidente Uribe porque eso amplía la participación ciudadana sobre más expectativas de candidaturas”, afirmó.