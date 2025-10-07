Inscripción de cédula para elecciones 2026: los plazos son distintos para Senado y Presidencia

Un estudio de la MOE encontró que una mentiras presentada en redes sociales puede tener hasta 12.000 interacciones. | Foto: Gettty Images / Long Visual Press

El año 2026 será un de mucha relevancia para el país, puesto que se llevarán a cabo dos elecciones de vital importancia para el futuro de Colombia.

Se trata de las elecciones para la Presidencia del país, dicha jornada electoral es quizá la más conocida y en la que más participación hay por parte de los ciudadanos. Por otra parte, se elegirán a los miembros del Congreso de la República para ese periodo (Cámara de Representantes y Senado).

A pesar de que se realizan el mismo año, no son el mismo día. Esto, puede llegar a generar confusión entre los votantes, no obstante, la Registraduría Nacional encabezada por el registrador Hernán Penagos a través de una rueda de prensa entregó el calendario completo de las elecciones 2026.

¿Hasta cuándo se puede inscribir la cédula para las elecciones presidenciales?

Es muy común que las personas no puedan ejercer su derecho al voto porque se cambian de residencia y ya no puedan acceder a su puesto de votación.

Es por esto por lo que, la Registraduría Nacional ya inició labores para garantizar que todas las personas aptas para votar ejerzan su derecho. Una de estas iniciativas es la instalación de puestos para la inscripción de cédulas a lo largo del país.

Tal y como le dijo el Hernán Penagos a W Sin Carreta, el objetivo de estos puestos es “descentralizar la Registraduría con puestos en centro comerciales y lugares concurridos por las personas”.

Lo ideal es que cada persona se acerque a uno de estos puestos y elija el lugar de votación más cercano de su residencia, los interesados podrán realizar este proceso hasta el 31 de marzo del 2026.

¿Hasta cuándo se puede inscribir la cédula para las elecciones de Senado y Congreso?

Desde el pasado 8 de marzo se habilitó el periodo de inscripción de ciudadanos para cambiar el puesto de votación por cambio de lugar de residencia, el cual se extenderá hasta el 8 de enero de 2026.

¿Cuándo son las elecciones Presidenciales?

El 6 marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que las elecciones presidenciales se llevaran a cabo el próximo domingo 31 de mayo.

Además, explicó que “el 31 de enero de 2026 iniciará la inscripción de candidatos y de promotores del voto en blanco para las elecciones presidenciales y la misma cerrará el 13 de marzo. Del 25 al 31 de mayo de 2026 será el periodo de votación en el exterior para los comicios presidenciales”.

¿Cuándo son las elecciones de Cámara y Senado?

En esa misma rueda de prensa, Hernán Penagos confirmó que las elecciones para la Cámara de Representantes y el Senado de la República serán el próximo domingo, 8 de marzo, de 2026.

Finalmente, resaltaron que el 8 de noviembre de 2025 “iniciará la inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso de la República y cerrará un mes después, es decir, el 8 de diciembre de 2025″.