Único día festivo de octubre 2025 en Colombia: Cuándo cae y qué se celebra; Confirme la fecha

Octubre, además de la semana de receso estudiantil, una de las fechas más esperadas por todos los colombianos, también cuenta con un día festivo. Un día más para descansar.

Colombia siempre ha destacado dentro del listado de países con más días festivos. En este año, 2025, los ciudadanos ya pudieron disfrutar de 12 días de descanso en lo que va de enero a agosto (en septiembre no hubo festivos).

Miércoles primero de enero, inicio del año nuevo. Lunes 6 de enero, día de los Reyes Magos. Lunes 24 de marzo, día de San José. Jueves 17 de abril, Jueves Santo. Viernes 18 de abril, Viernes Santo. Jueves primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Lunes 2 de junio, Corpus Christi. Lunes 23 de junio, día del Sagrado Corazón de Jesús. Lunes 30 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Domingo 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Jueves 7 de agosto, día de la Batalla de Boyacá. Lunes 18 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María.

Siendo así, hacen falta 5 festivos, los cuales se dividen así: 1 en octubre, 2 en noviembre y otros 2 en diciembre.

¿Cuándo cae el único festivo de octubre?

El único día festivo en el mes de octubre se celebrará el próximo lunes 13 de octubre como parte de la conmemoración al Día de la raza.

¿Qué se celebra lunes festivo, 13 de octubre?

Según la Alcaldía de Bogotá, para esta fecha se conmemora “la diversidad de etnias presentes en el territorio colombiano a lo largo de su historia”.

Esta celebración se debe al Día de la raza, que se remonta a inicios del siglo XX, pero de forma no oficial. En el 1913 el presidente de la Unión Ibero-Americana Faustino Rodríguez-San Petro eligió el día 12 de octubre como Fiesta de la Raza, con el propósito de unificar la celebración de este día en España e Iberoamérica; no obstante a partir de 1915 se denominó Día de la Raza.

Incluso, de acuerdo con la entidad, el nombre de esta celebración tuvo un cambio. Ahora se conoce como Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana’.

Esto, debido a que “el concepto de raza se ha usado históricamente para clasificar a los seres humanos por su apariencia física, social y origen cultural, generando supuestos de superioridad para jerarquizar y esclavizar a seres humanos”.

¿Cuántos festivos quedan en Colombia y qué se celebra?

Estos son los días feriados que hacen falta para el 2025 en Colombia: