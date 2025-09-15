¿La semana de receso es igual para los colegios Calendario A y Calendario B? Esto dice MinEducación

Desde el año 2007, el Ministerio de Educación, a través del Decreto 1373 de ese mismo año estableció una semana de receso en el calendario escolar del segundo semestre del año.

En este tiempo, según la ley, se otorga un descanso físico y mental para estudiantes y docentes.

Además, en este periodo los maestros pueden planear actividades pedagógicas o ajustar contenidos o procesos.

Siendo así, este tiempo de receso es concedido en colegios públicos, privados y algunas universidades, incluyendo algunas de las que se encuentran entre las mejores del mundo, como un espacio para realizar actividades culturales, deportivas y recreativas con su familia.

¿Cuándo es la semana de receso 2025?

De acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Educación, la semana de receso 2025 para los colegios públicos de calendario A y calendario B ya tiene fecha confirmada: será del lunes 6 al viernes 10 de octubre.

Tenga en cuenta que el lunes 13 de octubre será festivo nacional, en conmemoración del Día de la Raza, un hecho que extiende la semana de receso hasta el martes 14 de octubre, cuando alumnos, profesores y personal de la educación retoman sus actividades.

¿La semana de receso es igual para los colegios Calendario A y Calendario B?

Sí, de acuerdo con el Ministerio de Educación, “los estudiantes de los establecimientos de educación preescolar, básica y media de los calendarios A y B tendrán semana de receso el mes de octubre".

¿Los colegios privados tienen el mismo calendario?

Los colegios privados en Colombia pueden definir su propio calendario de semana de receso siempre y cuando este siga las disposiciones dictadas por la ley en cuanto al tiempo exigido de semanas de vacaciones al año. Es común que muchos escojan la misma semana de receso que los colegios públicos.

Existen otros colegios –generalmente bilingües o internacionales– que se rigen por el calendario B: las clases comienzan entre agosto y septiembre, y terminan entre junio y julio. En estos casos, las fechas de la semana de receso pueden variar.

¿Todas las instituciones están obligadas a otorgarlas?

Según indica el Decreto 1373, los establecimientos que deben incorporar, por obligación, la semana de receso escolar son las instituciones de educación preescolar, básica y media.

De esta manera, los colegios sí están obligados a otorgarlas, mientras que las universidades, que son establecimientos de educación superior, no tienen la obligación de otorgarlas. Sin embargo, muchas de las universidades colombianas dan este espacio a sus estudiantes como parte de su autonomía y calendario académico.