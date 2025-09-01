¿Cuándo es la semana de receso 2025 en Colombia?

Desde comienzo de año, como es habitual, el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación locales anunciaron el calendario académico para los colegios públicos de calendario A en el país.

Entre estas fechas se establecieron no solo los periodos de vacaciones de mitad y final de año, sino también la semana de receso escolar que tiene lugar en el segundo semestre del año.

De acuerdo con la normativa oficial que regula este periodo (Resolución 16432 de 2006), la semana de receso tiene como objetivo ofrecer una pausa académica estratégica. En este tiempo, según la ley, se otorga un descanso físico y mental para estudiantes y docentes.

Además, en este periodo los maestros pueden planear actividades pedagógicas o ajustar contenidos o procesos.

¿Cuándo es la semana de receso 2025?

De acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Educación, la semana de receso 2025 para los colegios públicos de calendario A ya tiene fecha confirmada: será del lunes 6 al viernes 10 de octubre.

Tenga en cuenta que el lunes 13 de octubre será festivo nacional, en conmemoración del Día de la Raza, un hecho que extiende la semana de receso hasta el martes 14 de octubre, cuando alumnos, profesores y personal de la educación retoman sus actividades.

¿Cómo quedó el calendario escolar 2025 para colegios públicos calendario A?

El calendario escolar para colegios públicos calendario A está diseñado de conformidad con la Ley 115 de 1994, que exige un mínimo de 40 semanas lectivas y 12 semanas de vacaciones al año.

En 2025, el calendario escolar quedó definido de la siguiente forma:

Primer semestre: Las clases comienzan el 27 de enero y terminan el 20 de junio.

Semana Santa: Del 14 al 18 de abril.

Vacaciones de mitad de año: Del 23 de junio al 11 de julio.

Segundo semestre: Las clases comienzan el 14 de julio y van hasta el 5 de diciembre.

Semana de receso: Del 6 al 10 de octubre en cuanto a días hábiles, teniendo en cuenta que este año se extiende hasta el martes 14 de octubre por el día festivo.

¿Los colegios privados tienen el mismo calendario?

Los colegios privados en Colombia pueden definir su propio calendario de semana de receso siempre y cuando este siga las disposiciones dictadas por la ley en cuanto al tiempo exigido de semanas de vacaciones al año. Es común que muchos escojan la misma semana de receso que los colegios públicos.

Existen otros colegios –generalmente bilingües o internacionales– que se rigen por el calendario B: las clases comienzan entre agosto y septiembre, y terminan entre junio y julio. En estos casos, las fechas de la semana de receso pueden variar.

