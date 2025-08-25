Calendario de matrículas en colegios públicos y oficiales de Bogotá 2026: fechas clave y detalles

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través de su Secretaría de Educación, informó este 25 de agosto que en la capital ya inició el proceso de matrículas para el año 2026 en colegios públicos u oficiales de la ciudad.

Según la entidad, el propósito de esta convocatoria es “garantizar que ninguna niña, niño, ni joven se quede fuera del sistema educativo y garantizar acceso a educación pertinente y de calidad en los colegios públicos u oficiales”.

¿Cómo solicitar cupo nuevo en colegios públicos de Bogotá?

Según la información proporcionada por la Secretaría de Educación, los padres o acudientes de niños que quieran solicitar cupo nuevo en los colegios oficiales deben ingresar al siguiente enlace: www.educacionbogota.edu.co

Una vez allí, deben diligenciar el respectivo formulario para solicitar el ingreso.

Calendario de matrículas en colegios públicos de Bogotá para 2026

La Alcaldía ha informado que el proceso de matrículas en colegios públicos u oficiales de la ciudad de Bogotá en 2026 está dividido en distintas fases que determinan el acceso a los cupos escolares.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, las fechas que deben tener en cuenta los estudiantes nuevos son las siguientes:

1 de agosto a 14 de septiembre de 2025: Plazo para solicitar cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a grupos priorizados.

Plazo para solicitar cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a grupos priorizados. 30 de septiembre de 2025 en adelante: Los colegios notifican a los padres o acudientes el cupo asignado al correo y número de celular registrado. Es importante formalizar la matrícula para que el proceso se realice en su totalidad.

Los colegios notifican a los padres o acudientes el cupo asignado al correo y número de celular registrado. Es importante formalizar la matrícula para que el proceso se realice en su totalidad. 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: Las matrículas están disponibles para la población en general. En este caso, tampoco debe olvidar la formalización de la matrícula.

En el caso de estudiantes antiguos, las fechas a tener en cuenta son las siguientes:

1 al 15 de septiembre de 2025: Plazo para solicitar los traslados entre colegios distritales.

Plazo para solicitar los traslados entre colegios distritales. 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025: En este lapso se debe formalizar la matrícula de los estudiantes de primera infancia que seguirán en el mismo colegio oficial.

En este lapso se debe formalizar la matrícula de los estudiantes de primera infancia que seguirán en el mismo colegio oficial. 4 de octubre al 12 de diciembre de 2025: Si los estudiantes continuarán en el mismo colegio oficial, es en este plazo que deben formalizar la matrícula.

Si los estudiantes continuarán en el mismo colegio oficial, es en este plazo que deben formalizar la matrícula. 2 al 12 de diciembre de 2025: En este tiempo se debe formalizar la matrícula de los traslados entre colegios oficiales.

Es importante tener en cuenta que, a partir del 5 de enero de 2026 en Direcciones Locales de Educación y del 14 de enero de 2026 en los colegios distritales, habrá una nueva oportunidad para realizar solicitud de cupo y traslados.

En este tiempo, los padres o tutores legales deben realizar un proceso virtual, que es gratis y no necesita de intermediarios, para solicitar un cupo nuevo para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, y modelos flexibles.

