¿Cuántos festivos hay en octubre y qué se celebra? Fecha y día que caen próximos feriados Colombia

Colombia es reconocido a lo largo del mundo como uno de los países con más festivos, en su gran mayoría, estos días corresponden a celebraciones o conmemoraciones religiosas. No obstante, las fechas históricas también aumentan las festividades en el país, como el Día de la Independencia o la Batalla del Puente de Boyacá.

Estos feriados son oportunidades que los colombianos aprovechas para descansar y desconectarse del mundo.

Actualmente, los colombianos ya disfrutaron de 12 días festivos:

Enero: Miércoles 1 Año Nuevo y lunes 6 Día de los Reyes Magos.

Marzo: Lunes 24 Día de San José.

Abril: Jueves 17 Jueves Santo y viernes 18 Viernes Santo.

Mayo: Jueves 1 Día del Trabajo.

Junio: Lunes 2 Corpus Christi, lunes 23 Sagrado Corazón de Jesús, lunes 30 San Pedro y San Pablo.

Julio: Domingo 20 Día de la Independencia.

Agosto: Jueves 7 Batalla de Boyacá y lunes 18 Asunción de la Virgen.

Pese a que para muchos, septiembre es el mes más largo del año, puesto que no cuenta con ningún festivo, octubre recibe a los colombianos con un festivo en su calendario.

¿Cuántos festivos hay en octubre?

De acuerdo con el calendario establecido para el año 2025, en octubre solamente habrá un festivo. Se trata del lunes 13, en el que se conmemora el ‘Día de la Raza’ o el Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

¿Por qué se celebra el ‘Día de la Raza’?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá en esta fecha se conmemora “la diversidad de etnias presentes en el territorio colombiano a lo largo de su historia”.

Asimismo, la entidad estatal menciona que el nombre de la conmemoración fue cambiado a ‘Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana’, puesto que “el concepto de raza se ha usado históricamente para clasificar a los seres humanos por su apariencia física, social y origen cultural, generando supuestos de superioridad para jerarquizar y esclavizar a seres humanos”.

¿Por qué la mayoría de los festivos de Colombia son un lunes?

De los 18 días festivos que Colombia tiene este 2025, diez fueron y serán trasladados a un lunes gracias a la Ley 51 de 1983 o como se le conoce también como la ‘Ley Emiliani’.

Esta es una legislación que permite disfrutar de varios fines de semana largos. Esta norma fue implementada con la finalidad de promover el turismo y facilitar el descanso de los trabajadores, tiene un impacto directo en la organización de las actividades laborales y en la planificación de las vacaciones familiares.