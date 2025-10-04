Presidente Petro cuestionó que no haya reelección: “Si me lanzara, los barrería de nuevo”

Desde Ibagué, el presidente Gustavo Petro cuestionó que no haya reelección en Colombia, según dijo, por maniobras de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

“Hicieron una norma, primero Uribe, con el ‘artículito’ para reelegirse, y después Santos, que después de reelegirse acabó la reelección”, dijo.

Además, agregó que “seguro que a Duque no lo iban a reelegir, pero ellos saben que si yo me lanzara a elecciones, los barrería de lejos. Aquí lo demuestro, pónganme a Paloma, a Vicky, al De La Espriella o a Pinzón, pónganme a los tibios, y les gano a todo juntos. Si saben por qué y qué tenemos que hacer, ¿entonces por qué nosotros estamos hablando de los problemas de Colombia?, así cometamos errores, solucionamos y estamos llenando de orgullo, no hablando de odios”.

Según Petro, “si hemos disminuido la pobreza en Tolima, si hemos hecho crecer en 25.000 jóvenes la gratuidad de la educación del Tolima, si hemos logrado que 180.000 hogares tengan la visita de un médico, si hemos logrado eso, entonces merecemos gobernar más”

Finalmente, agregó que si se trata de ganar, lo haría, pero “no lo dejan”.

“No me dejan porque les da ‘mieditis’ que yo sea al candidato. Pues reelijamos el proyecto, y reelijamos de dos maneras, en una no puedo hablar mucho, porque también me lo prohíben, pero habrá una persona aquí, elegida por el pueblo, que sea capaz de profundizar las reformas que nosotros, hasta ahora, hemos realizado”, cerró.