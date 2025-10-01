Presidente de Cámara de Representantes anunció que trabajarán en semana de receso

El presidente de la Cámara, Julián López, anunció que esa corporación no suspenderá su trabajo la próxima semana, que coincide con el receso escolar.

Dijo que la propuesta es hacer una agenda de “descongestión legislativa”. Igualmente, señaló que se va a anunciar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para su segundo debate: “La Cámara de Representantes no para”, dijo.

De otro lado, aseguró que se están buscando mecanismos para agilizar el trámite en las plenarias. “Hemos implementado algunas medidas como insistir en el voto electrónico; no el voto nominal, para agilizar las plenarias”.

También señaló que dará prioridad a los proyectos del Gobierno y los que tienen mensajes de urgencia: “Vamos a priorizar temas del Gobierno que tienen, como algunos mensajes de urgencia (…) proyectos que están en cuarto debate”.

Según López, el objetivo es llegar al 16 de diciembre con “una agenda le cumpla al país, que le mejore la calidad de vida a la gente”.