Gobernador de Córdoba recorrió las obras de Montería para ver avance en Plan Masivo de Pavimentación

Colombia

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, recorrió el pasado 25 de septiembre los principales frentes de trabajo de la Revolución de las Obras en Montería, que es uno de los ejes centrales de su plan de gobierno.

El principal objetivo de este recorrido era constatar los avances del Plan Masivo de Pavimentación, que ya llega al 35% y que contempla la intervención de 8.000 metros lineales de vías en diferentes barrios de la capital cordobesa, acompañados de parques, espacios recreativos y equipamientos que fomentan la cohesión social.

Además, durante su visita, el gobernador Zuleta destacó que estos proyectos van más allá de un escenario deportivo o una calle pavimentada: “Queremos que estos lugares se conviertan en espacios familiares y motivos para reunirse en casa para mejorar sus condiciones”, como explicó.

Lista de avances destacados por sectores

Hay algunas obras que cuentan con unos avances destacados en su ejecución. Al respecto, el mandatario cordobés aseguró: “Estas obras son más que cemento y asfalto, significan bienestar, comercio, deporte y espacios de encuentro para las familias. Montería está viviendo una transformación histórica y no vamos a detenernos”. Por ese motivo, acá le dejamos algunos de los avances que resaltan en este plan:

- Barrio 6 de Marzo: alcanzó un 60% de pavimentación, con 735 de los 1.300 metros proyectados listos para el tránsito seguro de peatones y vehículos, fortaleciendo el comercio y la movilidad del sector.

- Estadio de Pasatiempo: registra un 75 % de progreso, con obras en el encerramiento, el campo de juego, las graderías y los ‘dogouts’, convirtiéndose en un nuevo epicentro para el béisbol y el softbol monteriano.

- Barrio La Pradera: presenta un 25 % de avance, con la construcción de senderos peatonales, zonas biosaludables, así como el muro posterior, garantizando un espacio integral para el deporte y la recreación.

- Barrio Cantaclaro: la pavimentación alcanza el 90 %, mientras se ejecutan trabajos en andenes y la limpieza de los canales de drenaje, mejorando la calidad ambiental y la seguridad vial.

- Parque Castilla la Nueva – futuro Parque de La Paz: avanza en un 12 %, con proyección de cancha de fútbol, área de bateo, pista de patinaje y zona biosaludable, pensado como un espacio de integración y actividad física.

- Barrio El Recreo: presenta un 35 % de pavimentación, optimizando la movilidad y elevando la calidad de vida de los habitantes.

De esta manera, las obras del Plan Masivo de Pavimentación están transformando el urbanismo en la capital cordobesa, así como generando bienestar y calidad de vida entre los monterianos en una ciudad moderna y competitiva: “Montería está cambiando su rostro con infraestructura que genera oportunidades, dinamiza la economía y mejora la calidad de vida de todos. Esta es la verdadera revolución de Córdoba, y seguiremos trabajando barrio por barrio para que cada monteriano sienta el progreso en su puerta”, añadió el gobernador Zuleta.