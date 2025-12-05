En 2026 continuará juicio contra exalcalde de Cereté por presuntas irregularidades en contratación

En 2026 continuará juicio contra el exalcalde de Cereté por presuntas irregularidades en contratación. Imagen de referencia. Foto: cortesía Getty Images - referencia. / boonchai wedmakawand

Montería

Las audiencias de juicio oral contra el exalcalde de Cereté, Luis Antonio Rhenals y la excontratista Luz Fanny Suárez, por presuntas irregularidades en contratación durante la pandemia generada por el coronavirus en el año 2020, se realizaron los días 3 y 4 de diciembre ante un juzgado de conocimiento de Montería. Las diligencias continuaron con el interrogatorio a seis testigos citados por la Fiscalía.

En uno de los relatos, se resaltó un informe en el que se cuestiona la “transparencia” del proceso de contratación que buscaba la adquisición de mercados que serían entregados a la población afectada por el Covid-19 en Cereté.

Contexto en La W: Exalcalde de Cereté enfrentará juicio oral por presuntas irregularidades en contratación

En ese orden, el ente acusador ha insistido en que el contrato suscrito por cerca de 500 millones de pesos se habría “direccionado a una firma contratista” y no habría sido sometido a un proceso de selección de ofertas.

“No fue un proceso transparente, se violó el principio de transparencia; no hubo tres oferentes como lo quisieron hacer ver”, señaló una de las testigos en medio de la diligencia.

Cabe recordar que, el exalcalde y la excontratista son procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado; sin embargo, en esta última conducta la defensa destacó que ya opera la “prescripción de la acción penal”. Es decir, solo se mantendría activa la investigación por interés indebido en la celebración de contratos.

La continuación del juicio oral se estableció para los días 9, 10 y 11 de junio del año 2026, con el interrogatorio a los testigos solicitados por la bancada de la defensa.