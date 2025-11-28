Exalcalde de Cereté enfrentará juicio oral por presuntas irregularidades en contratación

El pasado martes 22 de octubre en la mañana inició el juicio oral en contra el alcalde de Alvarado (Tolima), Pablo Emilio López Trujillo, por el delito de corrupción al sufragante. Foto: Getty Images( Thot )

Montería

El exalcalde del municipio de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals enfrentaría la continuación de juicio oral ante un juzgado de conocimiento de Montería durante los días 3 y 4 de diciembre el año 2025. El exmandatario es procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.

Según la investigación adelantada por Fiscalía, el examandatario es procesado por supuestas irregularidades en la contratación realizada en el municipio de Cereté durante la pandemia generada por el coronavirus.

Las presuntas irregularidades se habrían registrado con un contrato de cerca de 500 millones de pesos, cuyo objeto era la adquisición de mercados para la población afectada por el Covid-19. En ese sentido, el ente acusador precisó que dicho contrato se habría direccionado a una firma contratista.

Asimismo, resaltó que “para su adjudicación, se habrían falsificado documentos como cotizaciones con los que se construye el estudio de mercado”.

Por estos hechos, también es procesada la excontratista Luz Fanny Suárez.