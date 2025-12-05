General Palomino vía tutela pidió que tumben su captura tras condena y quedar libre

En una tutela de 25 páginas el exdirector de la Policía, Rodolfo Palomino, le pidió a la Sala Civil de la Corte Suprema que tumbe la decisión de la Sala de Primera Instancia, que en el fallo en el que lo condenó, ordenó su captura inmediata para que comience a descontar la pena de 7 años y 1 día de cárcel por tráfico de influencias.

Palomino fue capturado y condenado en primera instancia, luego de que intentara detener la captura del cuestionado empresario Luis Gonzalo Gallo, quien es investigado por presunto despojo de tierras a campesinos en alianza con grupos paramilitares de la casa Castaño.

En la tutela, el general pidió que se revoque la captura y lo dejen en libertad alegando que la sentencia no está en firme y aún resta por resolverse la segunda -y última- instancia ante la Sala Penal.

Por lo cual, para el exdirector de la Policía, detenerlo cuando el fallo no está en firme representa una vulneración de su presunción de inocencia y también del debido proceso.

“Usar los fines de la pena para justificar la necesidad de la privación de la libertad, pido que sea objeto de consideración y que se advierta a los jueces que no pueden crear una necesidad sobre lo que no está consolidado, sobre lo que no está materializado. La especulación argumentativa no puede ser admitida como el sustrato legal de una decisión”, señaló el general por medio de su abogado Isnardo Gómez.

Además, en la tutela el exdirector de la Policía y su defensor argumentaron que adicional a que el fallo no está en firme también debe tenerse en cuenta que ha tenido antecedentes de buena conducta, y que desde que ocurrieron los hechos -año 2014- a la fecha, ha acudido al proceso y no ha tenido ningún nuevo llamado de la justicia.

“No hay dato que este ciudadano haya infringido la ley durante ese lapso o haya noticia de su mal comportamiento, lo cual debe ser confirmado por el juicio” planteó Palomino en la tutela.

Por su parte, la Sala vinculó a la acción judicial a la Sala de Primera Instancia para conocer sus argumentos. De entrada, el magistrado Jorge Emilio Caldas -ponente de la condena y quien de hecho planteó que Palomino no fuera capturado- solicitó declara improcedente la tutela explicando que el general (r) Palomino no ha agotado todos los recursos judiciales con los que cuenta a mano.