Aumenta a 16 la cifra de lesionados por pólvora en Bogotá

Bogotá

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, durante la celebración de la noche de Navidad, en Bogotá se han registrado 16 casos de personas lesionadas con pólvora.

Puede leer: Aumentan los casos de lesionados por pólvora tras Navidad

Del total de personas afectadas con elementos pirotécnicos, que llegan a 70 en la temporada, la mayor proporción de lesionados se registran en personas adultas con 51 casos; así como menores de edad con 19 casos.

Así mismo, se informó que dos de los menores afectados se encontraban en compañía de un adulto bajo el efecto del alcohol.

Durante la temporada decembrina, los casos se han presentado en las siguientes localidades: Engativá (12 casos), Bosa y Suba (8 casos cada una), Usme (6 casos), San Cristóbal y Kennedy (5 casos cada una), Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usaquén (4 casos cada una), Fontibón y Los Mártires (3 casos cada una), Chapinero, Tunjuelito y Puente Aranda (2 casos cada una), Teusaquillo y Antonio Nariño (1 caso cada una).

Le puede interesar: 10 personas resultaron quemadas con pólvora durante la celebración de la noche de Navidad en Bogotá

Finalmente, la mayoría de personas presentan las lesiones en las manos, “con 44 registros, seguidas por lesiones en la cara (18 casos), ojo (9 casos), miembro inferior y superior (excluye pies y manos) (6 casos cada uno) y cuello (4 casos)”.