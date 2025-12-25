Bogotá

10 personas resultaron quemadas con pólvora durante la celebración de la noche de Navidad en Bogotá

Durante la temporada decembrina se han presentado 64 casos, de los cuales 48 corresponden a adultos y 16 a menores de edad.

Pólvora imagen de referencia. Foto: suministrada.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud de Bogotá, durante el 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre en Bogotá se registraron, de forma preliminar, 10 nuevos casos de personas lesionadas por el uso de pólvora, con lo que el total asciende a 64 personas afectadas.

Durante la temporada decembrina, los casos se han presentado en las siguientes localidades: Engativá (11 casos), Usme, Bosa y Suba (6 casos cada una), San Cristóbal y Kennedy (5 casos), Santa Fe y Usaquén (4 casos cada una), Fontibón y Los Mártires (3 casos cada una), Chapinero, Tunjuelito y Puente Aranda (2 casos cada una), Teusaquillo y Antonio Nariño (1 caso cada una).

Según el reporte, la mayoría de las personas lesionadas corresponde a adultos mayores de edad, con 48 casos, mientras que 16 se registraron en menores de edad.

El año pasado, para esta fecha, Bogotá registraba 111 lesionados por pólvora.

