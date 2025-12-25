En Bogotá ocho personas murieron durante la celebración de Navidad este 24 de diciembre

Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, en cabeza de su comandante, el general Giovanni Cristancho, informó que durante la celebración de la Navidad se presentaron 8 homicidios en las localidades de: Usaquén, Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar.

Según el informe, de todos los casos 7 estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y causados con arma cortopunzante y uno más con arma de fuego. De estos casos se logró la captura de tres personas.

Así mismo, se reportaron 13 personas lesionadas, de las cuales 11 resultaron heridas con arma cortopunzante, hechos que fueron atendidos de manera inmediata por las unidades policiales.

Sumado a esto, entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, la Policía atendió más de 15.142 llamadas a la línea de emergencias, relacionadas principalmente con ruido, riñas, lesiones personales, uso de pólvora, entre otras; lo que representa 851 llamadas más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Del total de requerimientos atendidos, se destacan:

1.314 casos por riña lo que representa un aumento del 4% de acuerdo al año anterior.

1.948 reportes por ruido

719 casos por lesiones personales

