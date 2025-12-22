INS reportó grave aumento de lesiones por pólvora pirotécnica

Según el reporte del INS, la cifra representó un incremento del 17 % frente al mismo periodo de 2024. Del total de casos notificados, 205 correspondieron a menores de 18 años, lo que equivalió al 33 % de los lesionados. La entidad precisó que hasta el momento no se registraron fallecimientos asociados a este tipo de lesiones.

Antioquia encabezó el número de casos con 90 personas afectadas, seguida por Bogotá con 53, Cauca con 40 y Atlántico con 36. Barranquilla reportó 35 casos, Norte de Santander 32 y Cundinamarca 30. Otros departamentos como Valle del Cauca, Nariño, Santander, Córdoba y Magdalena también presentaron cifras relevantes durante el periodo evaluado.

En el análisis por ciudades, Medellín registró 49 casos, Cúcuta 18 y Armenia 12. Popayán y Pasto reportaron nueve casos cada una, mientras que Ibagué notificó ocho. Manizales, Montería y Valledupar presentaron seis casos, y Pereira y Bucaramanga cinco.

El tipo de lesión más frecuente fue la quemadura, que representó el 88,9 % de los casos, seguida por la laceración con el 54,4 %. Los artefactos principalmente asociados a las lesiones fueron los totes, con el 31,8 %, seguidos por otros elementos pirotécnicos y los voladores.

Durante la temporada actual también se notificaron cuatro casos de intoxicación por fósforo blanco. El INS advirtió que las cifras correspondieron a datos preliminares y que podrían variar conforme avance el proceso de consolidación de la información en el sistema Sivigila.