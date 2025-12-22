INS reportó grave aumento de lesiones por pólvora pirotécnica
El Instituto Nacional de Salud informó que, con corte al 21 de diciembre, se notificaron 620 personas lesionadas por pólvora pirotécnica en el país.
Según el reporte del INS, la cifra representó un incremento del 17 % frente al mismo periodo de 2024. Del total de casos notificados, 205 correspondieron a menores de 18 años, lo que equivalió al 33 % de los lesionados. La entidad precisó que hasta el momento no se registraron fallecimientos asociados a este tipo de lesiones.
Antioquia encabezó el número de casos con 90 personas afectadas, seguida por Bogotá con 53, Cauca con 40 y Atlántico con 36. Barranquilla reportó 35 casos, Norte de Santander 32 y Cundinamarca 30. Otros departamentos como Valle del Cauca, Nariño, Santander, Córdoba y Magdalena también presentaron cifras relevantes durante el periodo evaluado.
En el análisis por ciudades, Medellín registró 49 casos, Cúcuta 18 y Armenia 12. Popayán y Pasto reportaron nueve casos cada una, mientras que Ibagué notificó ocho. Manizales, Montería y Valledupar presentaron seis casos, y Pereira y Bucaramanga cinco.
El tipo de lesión más frecuente fue la quemadura, que representó el 88,9 % de los casos, seguida por la laceración con el 54,4 %. Los artefactos principalmente asociados a las lesiones fueron los totes, con el 31,8 %, seguidos por otros elementos pirotécnicos y los voladores.
Durante la temporada actual también se notificaron cuatro casos de intoxicación por fósforo blanco. El INS advirtió que las cifras correspondieron a datos preliminares y que podrían variar conforme avance el proceso de consolidación de la información en el sistema Sivigila.