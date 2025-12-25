Celebración de Navidad en Colombia deja saldo de más de 40 muertos: este es el balance de seguridad

Bogotá

La Policía Nacional entregó el balance de seguridad durante la celebración de la Navidad en Colombia. Según las autoridades, 48 personas perdieron la vida en todo el país.

“Lo que representa la reducción de este delito en -20% con 12 vidas salvadas comparado con el 2024. Así mismo, en las 4.601 zonas de atención las patrullas de vigilancia atendieron 16.273 motivos de policía”, dijeron.

Además, la Policía Nacional atendió 30.326 llamadas a la línea 123, principalmente relacionadas con uso indebido de pólvora (690), perturbación de la tranquilidad (2.202), además de otros comportamientos contrarios a la convivencia.

A pesar de emplear la mediación policial, se impusieron más de 398 comparendos por riñas, además de sanciones por conductas contrarias a la actividad económica (23), ruidos molestos (04) y afectación a la tranquilidad (10).

Finalmente, durante esta celebración se movilizaron 911.304 vehículos por las vías nacionales. Se registraron 25 accidentes, con 30 personas lesionadas y 04 fallecidas, lo que representa una reducción del -20% en muertes por siniestros viales frente al a la misma fecha del año 2024.

En materia de control de tránsito, se impusieron 45 comparendos, principalmente por embriaguez (13), exceso de velocidad (13) y sobrecupo (19). En el acumulado de diciembre, se mantiene una tendencia de reducción en víctimas mortales por siniestralidad vial (-08% - 43 casos menos), gracias a los controles permanentes y campañas de prevención.

