Un policía fue asesinado en una emboscada en el norte del Cauca. Foto: suministrada.

En un nuevo ataque armado contra la Fuerza Pública en el norte del Cauca, fue asesinado un intendente de la Policía y otro uniformado resultó lesionado.

Los hechos se registraron en el sector de La Balsa, en los límites entre los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao. Allí, una patrulla de la Fuerza Pública fue emboscada por hombres armados que abrieron fuego.

En los hechos, fue asesinado el intendente Luis Guillermo Martínez y resultó herido un patrullero de la institución policial.

Conocida la situación, las autoridades desplegaron un operativo en la zona, que incluyó aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables.

A su vez, es importante resaltar que en esta región opera la estructura Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc.

