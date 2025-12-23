Combates entre estructuras armadas ilegales en el sur del Cauca dejan cinco muertos

Combates entre la Segunda Marquetalia y el ELN en el Cañón del Micay, del Cauca dejaron cinco muertos, incluidos tres menores que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado.

Los hechos se registraron en el cerro de El Pinche, zona rural en límites entre los municipios de El Tambo y Argelia.

De acuerdo con la secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán los menores que perdieron la vida harían parte del ELN y habrían sido reclutados por esta estructura ilegal.

“Desafortunadamente, entre ellos tres niños, situación que nos hace doler el alma y el corazón al ver como estas personas están reclutando a nuestros niños en el Cauca para llevárselos a una guerra que definitivamente no les pertenece”, dijo la funcionaria.

Perafán también explicó que ya se realizaron los procedimientos para la recuperación de los cuerpos.

Las confrontaciones se extendieron por varios días en el marco de una disputa territorial entre los grupos armados al margen de la ley que intentan retomar el control en esta zona estratégica.

DesplazadosPor su parte, la Cooperativa Ecomún Multiactiva Agroforestal Santa Clara (Cemas), denunció que las constantes confrontaciones generaron el desplazamiento de por lo menos 25 familias del corregimiento El Pinche.

“Los hostigamientos han aumentado el clima de temor que se vive en la zona. Ante los hechos, exigimos al Gobierno nacional y a los organismos garantes que se adopten medidas urgentes frente a la situación, se garantice el retorno seguro, así como la protección integral de las familias que han sido desplazadas por el conflicto armado”, puntualizó la cooperativa.

En estas localidades caucanas persiste la presencia de múltiples actores armados que afectan la convivencia y la seguridad en los territorios.