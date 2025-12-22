Millonaria recompensa por los responsables de instalar un vehículo con explosivos en Popayán

El alcalde de Popayán Juan Carlos Muñoz informó que se dispuso de una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los sujetos que pretendían atentar contra la Fuerza Pública y la población con un vehículo acondicionado con explosivos en la estación sur de la Policía.

La determinación se tomó tras un consejo extraordinario de seguridad donde también se decidió restringir el tránsito y reforzar la vigilancia en los edificios de la alcaldía, gobernación y Fiscalía.

El ataque fue frustrado gracias a la alerta de la comunidad que permitió ubicar el vehículo que contenía cinco cilindros de 40 libras con cargas detonantes que fueron desactivados por las autoridades.

“Tomamos estas medidas para salvaguardar la seguridad y el orden público”, dijo el alcalde.

Además, agregó el mandatario que, “gracias a Dios el vehículo no logró ser detonado, de lo contrario el daño habría sido enorme, con pérdidas humanas y afectaciones graves a la economía de la ciudad”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó reforzar el despliegue de la Fuerza Pública y las capacidades tecnológicas y de inteligencia en la capital caucana.

“No vamos a permitir que las amenazas criminales intimiden a la ciudadanía ni a sus autoridades”, afirmó.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del frustrado ataque.