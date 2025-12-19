Si se dan las condiciones, emplearemos el bombardeo: ministro de Defensa

En el consejo de seguridad paticiparon los mandos del Ejército, Policía y las autoridades locales. Crédito: Ministerio de Defensa.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa lidereó un consejo de seguridad nacional en Popayán, para definir el rediseño operacional y aumentar la ofensiva contra los grupos armados ilegales tras la incursión armada de las disidencias en Buenos Aires, Cauca.

De acuerdo con el funcionario, “se empleará el bombardeo si se dan las condiciones”. También anunció la llegada de 312 nuevos policías con capacidades diferenciales que serán desplegados en zonas priorizadas.

“Además tres pelotones con 15 vehículos blindados de los cuales cuatro ya están en el territorio y 11 llegarán en enero”, dijo Sánchez.

De igual manera, explicó el ministro que el nuevo direccionamiento contempla el control de los ríos con el despliegue de unidades guardacostas especializados en combate fluvial y narcóticos.

La Policía Nacional recibirá antes del 31 de diciembre equipos antidrones de última tecnología para fortalecer la protección de ataques con aeronaves no tripuladas.

“Fortaleceremos también el área de operaciones con aeronaves tripuladas y no tripuladas por parte de la Fuerza Aeroespacial colombiana y una decena de analistas de inteligencia para vigilancia”, resaltó.

15 puntos del Cauca en los municipios del norte y sur del Cauca fueron priorizados con capacidades de cámaras, drones y antidrones en articulación con el ministerio del Interior.

Llamado

Frente a la anticipación de los eventos terroristas como el de Buenos Aires en el Cauca el ministro manifestó que, “cómo es posible que un grupo tan grande hubiera llegada allá, pasando por ciertas comunidades; aquí es clave que la información nos llegue oportunamente. Hay un esfuerzo y responsabilidad enorme de parte de inteligencia de nosotros, pero también de la comunidad que ve como ingresan en vehículos a asesinar y a desplazar a la población vecina y no dice nada”.

En ese sentido el alto funcionario hizo un llamado a la población para que ayude a identificar a los responsables del ataque a Buenos Aires. Dijo que fotos, videos o datos pueden compartirse, incluso de forma anónima, para avanzar en su judicialización; para ello dispuso de una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Recompensas

Al cierre del consejo de seguridad Pedro Sánchez, explicó, “toda la comunidad del departamento del Cauca puede unirse de manera decidida en contra del terrorismo y contribuir con información oportuna que nos permita neutralizar a los peligrosos delincuentes vinculados con los lamentables hechos ocurridos en Buenos Aires”.

Las recompensas son, por alias ‘Iván Mordisco’, hasta 5 mil millones de pesos, alias ‘Marlon’, hasta 4.500 millones de pesos, ‘Jairo Ramírez’, hasta 1.640 millones, alias ‘Max Max’, hasta 500 millones de pesos y por alias ‘Jimmy Saavedra’ o ‘Caregato’, alias ‘Botas’ y alias ‘Cabezas’, hasta 300 millones de pesos.Las autoridades locales esperan que estas medidas y anuncios se traduzcan en una mejora real de las condiciones de seguridad para la población caucana.