MinDefensa replanteará la estrategia de seguridad en el Cauca tras ataque de las disidencias

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezará un consejo extraordinario nacional de seguridad en la ciudad de Popayán para revisar la estrategia de seguridad actual en el Cauca y se definirá un rediseño operacional para aumentar la ofensiva contra las estructuras armadas ilegales.

Esa situación se deriva de la reciente incursión armada de las disidencias de las Farc al municipio de Buenos Aires que dejó a ocho policías heridos y destruidas las instalaciones de la alcaldía y la base policial.

Según el Ministerio de Defensa, “el objetivo es aumentar las afectaciones a las redes logísticas y criminales de las disidencias y el ELN”.

De igual manera explicó la entidad que se anunciarán, “el aumento de las capacidades humanas y tecnológicas para reforzar la inteligencia, el empleo de aeronaves, el fortalecimiento de las Fuerzas Especiales y recompensas para combatir la criminalidad serán algunas de las medidas anunciadas”.

En el espacio participarán la cúpula militar y de Policía, los mandos regionales y las autoridades locales.

Hay expectativa en los mandatarios del norte del Cauca porque uno de los puntos a tratar sea la capacidad de respuesta de la fuerza pública, luego de que el alcalde Pablo César Peña denunciara demoras en el apoyo tras el ataque armado que sufrió la cabecera municipal.

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro anunció que habrá cambios en los mandos si se comprueba que hubo incompetencia en la respuesta al ataque en Buenos Aires.