Desde el Cauca el MinDefensa reiteró que se contempla aplicar glifosato con drones

Desde Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que el Gobierno nacional contempla el uso de drones para aplicar glifosato en regiones como el Cauca donde se mantengan los cultivos ilícitos, si no hay voluntad de las comunidades para acogerse a los programas de sustitución.

El anuncio se hizo en el marco del consejo de seguridad liderado por el alto funcionario en la capital del Cauca, tras los recientes hechos violentos registrados en el municipio de Buenos Aires.

“Si la comunidad no se une, no abandona estos cultivos, o incluso comete asonadas, situación configurada como un delito, el presidente indicó usar drones con glifosato, siempre que se cumplan los requisitos para proteger la salud y el medio ambiente”, señaló el ministro.

El funcionario destacó que actualmente, el gobierno avanza en un programa de sustitución de mil hectáreas en el cañón del Micay, municipio de Argelia, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico y la presencia de grupos armados al margen de la ley.

El ministro Sánchez, insistió en que la prioridad del Gobierno sigue siendo ofrecer oportunidades legales, como la sustitución; pero dejó claro que se tomarán medidas firmes contra quienes persistan en economías ilegales que alimentan el conflicto y las acciones terroristas.