Hostigamiento de las disidencias deja a una persona herida en el norte del Cauca

Una persona resultó herida cuando las disidencias de las Farc desataran un ataque contra la Fuerza Pública en el perímetro urbano del municipio de Suárez, al norte del Cauca.

Los hechos se registraron cuando se disputaba una final de fútbol y las familias y jugadores que disfrutaban del encuentro quedaron en medio del fuego.

El ataque, al parecer, de la estructura Jaime Martínez estaba dirigido contra la base militar y la estación de Policía del sector de Los Pinos.

El herido recibió atención en el centro médico local. El suceso generó temor y zozobra en la población que viene denunciando que la presencia de actores armados ilegales representa una grave amenaza para la comunidad.

En esta localidad han sido constantes los ataques contra la Fuerza Pública con ráfagas de fusil y explosivos lanzados desde drones.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para identificar y dar con el paradero de los responsables.