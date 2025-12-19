Frustran atentado terrorista en Popayán

Los explosivos tenían la capacidad de destruir cinco cuadras a la redonda. Crédito: Policía Popayán.

En Popayán, las autoridades confirmaron el hallazgo y neutralización de un vehículo acondicionado con explosivos abandonado frente a la Estación Sur de Policía, ubicada en el barrio Bolívar, a escasas cuadras del centro de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo de alta gama contenía cinco cilindros de 40 libras cada una, detonadores y sistema de activación remota.

El coronel Jeyson Haird López, comandante encargado de la Policía Metropolita manifestó que la situación generó alerta y obligó a evacuar la zona mientras unidades antiexplosivas realizaban el procedimiento de desactivación.

El oficial agradeció a la ciudadanía y a los comerciantes del sector por la información oportuna que permitió una tragedia si precedentes en la ciudad blanca.

Por su parte, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, condenó el suceso que pretendía agredir no solo a la Fuerza Pública sino a la población civil que vive alrededor de las instalaciones policiales. Las calles aledañas fueron acordonadas mientras se descartan posibles nuevas amenazas.

Entre tanto, se investiga el origen del vehículo y quiénes estarían detrás de este nuevo intento de atentado en la capital caucana.