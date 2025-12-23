Un civil muerto y un policía herido tras asonada en el norte del Cauca

Una asonada contra la Fuerza Pública en el municipio de Villa Rica, al norte del Cauca, dejó a un civil muerto y a un uniformado herido.

Los hechos se registraron en el barrio Los Almendros cuando los uniformados atendían una alteración al orden público tras una denuncia ciudadana.

“Durante el procedimiento, los uniformados fueron atacados por varios sujetos; uno de ellos sin mediar palabra, accionó un arma de fuego contra los policiales. En el marco del uso legítimo de la fuerza, el patrullero reaccionó y neutralizó al presunto agresor”, resaltó la policía.

De igual manera, explicó la institución que una persona adicional resultó herida y después de ser atendida en un centro asistencial, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La secretaria de Gobierno del departamento, Maribel Perafán rechazó los hechos y señaló que, “es un caso de intolerancia por parte de la comunidad que no se puso en contra de las personas que generaban conflictividad sino de la Fuerza Pública”.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Además, se reforzará la presencia institucional en la zona para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.