La extraña muerte de una mujer embarazada y su bebé después de llegar al hospital

El pasado viernes 16 de abril, Víctor Quintero acudió a urgencias del Hospital de Kennedy en Bogotá con su esposa Gina Marcela Osuna, quien en estado de embarazo empezaba su labor de parto. Por la pandemia él no pudo quedarse a acompañarla y al otro día volvió al hospital encontrándose con la desafortunada noticia sobre la muerte de su esposa y su bebé.

Víctor Quintero, esposo y padre, manifestó en Sigue La W que “quiero que nos ayuden a esclarecer este caso. El hospital de Kennedy ha sido muy cortante con el tema”.

“El día miércoles en la UPS de Bosa Centro nos da el médico una orden de hospitalización, escogimos el hospital de Kennedy y llegamos por la puerta de urgencias. No pude ingresar por el tema de protocolos […] La vi tres horas después porque ella estaba sin comer, de ahí para adelante no la pude ver”, relató.

Continúo relatando que “a mediodía del sábado me llamaron del hospital para decirme que mi esposa tenía una hemorragia severa. Cuando llegué el personal médico estaba reunido y después me dijeron que no pudieron hacer nada y había fallecido”.

El hospital le dio una versión, según la cual la bebé murió por una embolia pulmonar ocasionada por el líquido amniótico y la mujer también tuvo complicaciones respiratorias, lo que quiere decir que murieron durante el parto. Sin embargo, después de reclamar las pertenencias de Gina, Víctor encontró en el celular de ella una foto en donde se veían tanto a la madre como a la bebé vivas después del alumbramiento.

“Después nos entregaron las cosas de ella. El hijo de Gina de 13 años, comenzó a ver el celular y vio esa foto”, narró Víctor.

Además, la entidad de salud dice que inició las investigaciones pertinentes para aclarar el caso y los cuerpos por ahora permanecen en medicina legal en donde se estudia las verdaderas causas de estas muertes.

Por su parte, Ana Vecchione, ginecóloga obstetra, señaló que “la embolia de líquido amniótico cuando es fuerte es muy grave. Se puede presentar de 1 a 12 pacientes por 100.000 partos o cesarías”.

“Es impredecible lo que pasó con Gina. Se debe tener en cuenta los factores de riesgo, cómo fue el trabajo de parto, en realidad son múltiples factores lo que puede ocasionar eso”, dijo.