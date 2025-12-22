Venezuela asegura que petrolero de Chevron zarpó hacia EE.UU.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo, 21 de siembre, que un buque petrolero de nombre ‘Canopus Voyage’ de bandera de Bahamas, perteneciente a la empresa estadounidense Chevron, según afirmó, partió desde Venezuela con destino a Texas, Estados Unidos.

Rodríguez asegura en su mensaje que el zarpe se da en “estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera (Pdvsa)” y que llevaría 400 mil barriles de crudo.

Esto ocurre un día después que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer la incautación de un buque petrolero, el Centuries, con bandera panameña en el Caribe. El segundo luego de la incautación del Skipper, el pasado 10 de diciembre también en el Caribe y que estaba en una lista de tanqueros sancionados como parte de las acciones de la administración Trump para presionar al gobierno de Nicolás Maduro en una nueva etapa de tensiones bilateral que ya cumple 25 semanas desde que inició con un despliegue aeronaval en el Caribe.

Este 21 de diciembre, se conoció de un tercer tanquero, el Bella 1, con bandera también de Panamá que, según algunos medios estadounidenses habría sido incautado. Sin embargo, otros medios señalan que las autoridades estadounidenses estarían en “persecución activa” de este buque que se dirigía vació a las costas venezolanas.

El gobierno de Nicolás Maduro ha calificó la incautación de ambos como un “robo” y “acto de piratería” además de asegurar que la tripulación de estos buques estaría “desaparecida”.

Indicaron además que estas acciones “no quedarían impunes” y que denunciarían estos hechos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se reunirá este 23 de diciembre a peticiones de Venezuela apoyada por China y Rusia.

Nicolás Maduro aseguró este domingo que están “preparados para acelerar la marcha de la Revolución profunda”.