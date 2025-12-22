MinTransporte pide “consideración” y cuidado de la salud de exministro Bonilla tras descompensación

Luego de que el exministro Ricardo Bonilla fuera atendido tras sufrir una descompensación por baja presión arterial, que derivó en la solicitud de una valoración médica prioritaria en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO), donde permanece recluido tras la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, por el escándalo de corrupción de la UNGRD, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas pidió consideración con su estado de salud.

Puede leer: Ricardo Bonilla sufrió descompensación por baja presión arterial y fue atendido por médicos

“No es un peligro para la sociedad, no tiene condena y es un hombre mayor que debería recibir consideración y cuidado de su salud”, aseguró la ministra.

Además la ministra señaló que el juicio contra el exministro debe ser justo y dijo que su proceso debería continuar en otras circunstancias, lo que se suma a la solicitud de su defensa al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se tenga en cuenta su delicado estado de salud.

“Ha sido un académico trabajando en lo público. Debería continuar su proceso en otras circunstancias. Esas garantías deben incluir un juicio justo y no politizado”, señaló.

Finalmente, defendió su integridad y aseguró que Bonilla no es “un ladrón ni un corrupto”.