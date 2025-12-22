Disidencias de ‘Iván Mordisco’ anuncian cese al fuego contra la fuerza pública hasta el 7 de enero

Este domingo 21 de diciembre, tres grupos armados ilegales anunciaron un cese al fuego por la temporada navideña y de fin de año.

En la lista se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ y, finalmente, las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC), lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.

Esta última estructura estuvo detrás del ataque terrorista perpetrado en el municipio de Buenos Aires, Cauca, que dejó pérdidas millonarias en esta población ubicada al norte del departamento.

Según estos grupos armados, el cese al fuego contra la fuerza pública irá desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026.

Frente a este anuncio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró en su cuenta de X que se mantienen las operaciones militares contra los grupos armados ilegales. “Nuestra fuerza pública permanece alerta, adelantando operaciones y actuando con mayor contundencia para desmantelar estas mafias criminales”, señaló el funcionario.

En su comunicado, el Estado Mayor Central aclaró que, pese al anuncio del cese al fuego, “nos reservamos el derecho de la defensa”, una advertencia con la que el grupo armado deja abierta la posibilidad de responder ante acciones que considere ofensivas por parte de la fuerza pública.