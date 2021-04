Decía ser amigo del presidente Iván Duque para estafar a trabajadores y proveedores

En Sigue la W continuamos con personas que denuncian al empresario Juan Manuel Sánchez Morales por incumplimiento de pago de nómina e intentos de estafa. Proveedores también denuncian incumplimiento a la hora de pagar por sus servicios y uno de los denunciantes reporta que Sánchez Morales continuaría reclutando personas para su empresa.

Viviana García, denunciante, manifestó en Sigue La W que “me llegó un mensaje diciendo que me habían realizado un cobro por parte de Bodytech, y me dijeron que lo estaban haciendo por el plan de Juan Manuel Sánchez”

Ana Toledo explicó que “somos asesores de imagen y lo conocimos a través de una clienta y nos ofreció un contrato para hacer unas sesiones de fotografía. Adicionalmente se llevó unas prendas de la tienda”.

Le puede interesar: Denuncian a empresario que no le cumple ni a sus empleados ni a sus clientes

Jesús Prada, denunciante indicó que “no le creí cuando me empezó a hablar de miles de millones de pesos, me dijo que su amigo era Iván Duque, también que su exesposa era intima amiga del exfiscal, y que cualquier cosa él tenía los medios para solucionar problemas”

María, quien fue su asistente personal, recalcó que “era mi primer empleo formal. Me propuso que si le daba la dirección de mi casa me daba $300.000 para el arriendo; y me eliminó lo trabajos que le realicé y no me volvió a contestar”.